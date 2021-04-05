Кабмин изменил Правила парковки автомобилей

Кабинет министров Украины утвердил проект постановления по усовершенствованию действующих Правил парковки транспортных средств. Проект разработало Министерство развития общин и территорий.

Кабмин изменил Правила парковки автомобилей

Проект, в частности, предусматривает предоставление полномочий инспекторам по парковке, введение ответственности за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, усовершенствование способов оплаты услуг парковки (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания), введение запрета для субъектов хозяйствования обустраивать места для парковки на тротуарах.

В Кабмине считают, что принятие постановление позволит улучшить качество предоставления услуг по парковке, а местные бюджеты получат больше денег. Кроме того, нововведения должны помочь решить транспортные проблемы в городах.

Напомним, что с 5 апреля и по 16 апреля, то есть во время локдауна, в Киеве парковка автомобилей бесплатная. Нужно отметить, что речь идет только про парковку на площадках коммунального предприятия «Киевтрассервис».


Максимов Віталій, Тудей

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