Кабмин изменил Правила парковки автомобилей

Кабинет министров Украины утвердил проект постановления по усовершенствованию действующих Правил парковки транспортных средств. Проект разработало Министерство развития общин и территорий.

Проект, в частности, предусматривает предоставление полномочий инспекторам по парковке, введение ответственности за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, усовершенствование способов оплаты услуг парковки (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания), введение запрета для субъектов хозяйствования обустраивать места для парковки на тротуарах.

В Кабмине считают, что принятие постановление позволит улучшить качество предоставления услуг по парковке, а местные бюджеты получат больше денег. Кроме того, нововведения должны помочь решить транспортные проблемы в городах.