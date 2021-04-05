На Закарпатье решили возобновить пассажирские перевозки

Область до сих пор находится в "красной" зоне.

На Закарпатье решили возобновить пассажирские перевозки
Фото: pershij.com.ua

Региональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области на заседании 5 апреля приняла решение о возобновлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Об этом информирует пресс-служба облгосадминистрации.

Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля 2021 года:

  1. разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, в количестве не большем, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенной в регистрационных документах на такое транспортное средство;
  2. предоставить местным комиссиям возможность принятия решений по усилению противоэпидемических мер на местах в соответствии с ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" и с учетом эпидемической ситуации.

Глава области Анатолий Полосков поручил сотрудникам ГУНП в Закарпатской области осуществлять постоянный усиленный контроль за соблюдением установленных противоэпидемических ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.

Напомним, с 8 марта Закарпатская область находится в "красной" зоне эпидопасности. Для выезда граждан из области "Укрзализныця" открыла спецрейсы.

Решением региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничения пассажирских перевозок в области были продолжены до 5 апреля.

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