Акции Tesla взлетели после рекордных данных по поставкам

Акции Tesla выросли на 7,9%, до $714 за бумагу на предварительных торгах 5 апреля на бирже NASDAQ. Предыдущий торговый день бумаги завершили на уровне $661,75. Об этом пишет investing.com.

Акции Tesla взлетели после рекордных данных по поставкам
Фото: investing.com

Отчет компании

Производитель электромобилей сообщил о рекордных поставках в первом квартале. Tesla поставила клиентам по всему миру 184 автомобилей в первом квартале 2021 года по сравнению с 88?400 автомобилей годом ранее. Эксперты Refinitiv ожидали показатель на уровне 177?822 автомобиля. Большая часть поставок пришлась на Model 3 и Model Y.

За первый квартал 2021 года компания произвела 180?338 электромобилей.

Прогнозы аналитиков

Как пишет РБК, аналитик Дэн Айвз из Wedbush повысил 12-месячную целевую цену на акции автопроизводителя с $950 до $1000 за бумагу. В долгосрочной перспективе акции Tesla могут достичь отметки в $1300 за акцию, процитировал Bloomberg слова аналитика.

«Данные о поставках за первый квартал изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на электрокары Tesla Model 3 / Y во всем мире выходит на новую стадию роста», — сказал Айвз.

В Wedbush прогнозируют, что за этот год поставки Tesla могут превысить 850 тыс. с перспективой увеличения до 900 тыс., несмотря на нехватку микросхем и различные проблемы с цепочкой поставок компонентов в автомобильном секторе.

Айвз также ожидает, что прибыльность Tesla значительно улучшится в течение следующих трех-четырех лет.

Предыстория

В прошлом году объем поставок электрокаров Tesla клиентам составил 499,55 тыс штук при прогнозе 500 тыс. Объем производства в прошлом году составил 509?737 электрокаров.

В январе Tesla сообщала о планах увеличить поставки автомобилей более чем на 50% по сравнению с 2020 годом, то есть в этом году компания планирует поставить своим клиентам примерно 750 тыс. автомобилей.

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