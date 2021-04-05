В первый день "транспортного локдауна" по Киеву курсируют пустые вагоны метро. Фоторепортаж

Опустели и станции метро, даже такие популярные, как "Вокзальная".

В понедельник, первый день, когда проезд в общественном транспорте Киева запрещен без спецпропусков, по городу курсируют иногда полностью пустые вагоны метро.

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Опустели также и станции "подземки", в том числе и пересадочные, которыми всегда пользовалось большое количество пассажиров. Пусто и на "Вокзальной", которой пользуются люди из пригородов Киева и те, кому необходимо попасть на Центральный железнодорожный вокзал.

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Фото: Олег Дешко

Напомним, что город с самого утра сковали пробки, ведь все, кто не имеет спецпропусков, должны пользоваться своим транспортом или такси. Из-за пробок и высокого спроса тарифы такси выросли вдвое, а иногда - в три раза.

31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте в связи с угрожающей ситуацией с распространением коронавируса. Аналогичные ограничения вводили прошлой весной.

Пользоваться транспортом можно только по спецпропускам до 16 апреля. Еще до вступления в силу ограничений в Интернете появились объявления о продаже таких билетов.