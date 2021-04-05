Садовый допустил остановку авиа- и железнодорожного сообщения со Львовом

Ситуация с коронавирусом во Львове остается сложной, поэтому об ослаблении карантина пока речь не идет. В случае ухудшения ситуации не исключено прекращение авиационного и железнодорожного сообщения с городом.

Об этом в эфире одной из местных радиостанций заявил городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба ЛГС.

"Ситуация с распространением коронавируса неутешительная. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая. Поэтому сейчас другого варианта, как быть в локдауне, нет", - сказал Садовый.

Он отметил, что сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями.

"По поводу карантина - пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - рассказал мэр Львова.

Он добавил, что по состоянию на 5 апреля во Львове 1 112 человек с коронавирусом госпитализированы в городских медицинских учреждениях.

"Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1300, которые мы имели, до 10 апреля мы выйдем на показатель 2000 мест. Но люди продолжают поступать каждый день. За вчера, несмотря на то, что это было воскресенье, поступило 46 новых тяжелобольных пациентов. И это только во Львове, по области вообще больше сотни", - рассказал Садовый.

Как сообщалось, жесткий карантин во Львове действует с 19 марта. С 12 апреля городской общественный транспорт перевели на работу в режиме спецперевозок. Учебные заведения работают в дистанционном режиме. В детских садах функционируют только дежурные группы.

Непродовольственные магазины во Львове работают только на вынос и по предварительному заказу, непродовольственные и смешанные рынки должны быть закрыты. Сохраняются ограничения на работу пунктов питания и запрет на проведение массовых мероприятий.