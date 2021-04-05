В Киеве в первый день "транспортного локдауна" значительно выросли цены на такси

Пользователи жалуются, что тарифы на привычные для них маршруты подорожали в 2-3 раза.

В Киеве утром 5 апреля, в первый день запрета на проезд в общественном транспорте без спецпропусков, значительно выросли цены на услуги служб такси и водителей. Карта пробок по состоянию на 9 утра показывала 8-9 бальные пробки на важнейших дорогах, пишет "BBC Украина".

"Цены на такси в популярных сервисах Uklon и Uber выросли минимум втрое. Поездка по маршруту, который обычно обходился в 100-150 гривен, сейчас стоит от 350 до 430 гривен", - отметили в медиа.

Карта пробок в Киеве
Фото: BBC Украина
Карта пробок в Киеве

Пользователи сервисов заявляют, что цены на привычные маршруты выросли по крайней мере вдвое, а то и втрое.

Поездка от метро Почайна до Майдана Независимости обойдется не менее чем в 200 грн, с Позняков до Контрактовой площади - дороже 400 грн, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот - от 250 грн, пишет НВ. При этом авто на всех желающих не хватает, что также влияет на формирование тарифов.

Напомним, что 31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте ввиду угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Аналогичные ограничения вводили прошлой весной.

Пользоваться транспортом можно только по спецпропускам до 16 апреля. Еще до вступления в силу ограничений в Интернете появились объявления о продаже таких билетов.

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