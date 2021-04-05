В Бангладеш затонул паром с пассажирами, есть погибшие

В Бангладеш на реке Шиталакшья в результате столкновения с грузовым кораблем затонул паром, на борту которого находилось около 50 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что погибли по меньшей мере пять человек, десятки людей пропали без вести. Некоторым пассажирам удалось добраться до берега самостоятельно.

По словам представителя полиции, спасательная операция продолжается.

Паром был переполнен людьми, которые пытались попасть в свой родной город накануне локдауна, который вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, в феврале на реке Конго перевернулось и затонуло китобойное судно, в результате чего погибли более 60 человек.