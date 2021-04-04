Локдаун в Киеве: как можно будет добраться из пригорода в столицу

С понедельника, 5 апреля, в Киеве ужесточат карантин. В связи с ужесточением карантина добраться из пригорода в столицу станет сложнее. Однако общественный транспорт в локдаун по-прежнему будет ходить. Его не отменяют.

Локдаун в Киеве: стало известно, как можно будет добраться из пригорода в столицу

О том, как можно будет добраться из пригорода в столицу, рассказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Рейсы из пригорода в Киев не отменяют, однако маршрутки в основном будут ходить только в пиковые часы. При этом, на время локдауна, опять вводятся ограничения по количеству пассажиров в них.

"Мы не закрывали полностью транспорт, потому что у нас очень большие расстояния по территории области. Мы оставили 50% сидячих мест, и это требование у нас соблюдается, но обязали транспорт курсировать только в часы пик", - сообщил Володин.

Локдаун в Киеве: стало известно, как можно будет добраться из пригорода в столицу

Спецпропуска для пригородных маршруток не нужны, уточнил глава ОГА. Конечно, многим людям, которые ежедневно добираются из пригородов в столицу на работу, нужен проезд и внутри столицы. Однако это уже зона ответственности Киева, уточнил областной руководитель. Город должен позаботиться о том, чтобы спецпропуска имели все, кто работает на его предприятиях, и не может оставить свою работу на время локдауна.

"Вопрос получения спецпропусков для Киева - это уже регулируется Киевом. И эти спецпропуска предприятия получали", - уточнил глава ОГА.

При этом сохраняется также транспортное сообщение между населенными пунктами Киевской области. Рейсы, которые не едут в Киев, тоже будут курсировать. И на них также распространяется ограничение по количеству пассажиров.

Напомним, киевлянам рассказали, как можно на время локдауна обзавестись спецпропуском на городской транспорт. О спецпропусках для своих работников должны позаботиться руководители предприятий.


Марченко Любов, Тудей

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