2021-04-03
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь
Поезд будет курсировать три раза в неделю.
Фото: Александр Рудоманов
С 9 апреля "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №77/78 Харьков - Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений к новому расписанию.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - каждый вторник, четверг и воскресенье.
Отмечается, что "Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости. Если маршрут будет популярным среди пассажиров, он станет регулярным.
Напомним, в середине марта "Укрзализныця" запустила челночную электричку из Бучи в Киев.