"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь

Поезд будет курсировать три раза в неделю.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь
Фото: Александр Рудоманов

С 9 апреля "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №77/78 Харьков - Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений к новому расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - каждый вторник, четверг и воскресенье.

Отмечается, что "Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости. Если маршрут будет популярным среди пассажиров, он станет регулярным.

Напомним, в середине марта "Укрзализныця" запустила челночную электричку из Бучи в Киев.

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