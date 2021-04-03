Все застрявшие из-за аварии контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал

Движение судоходной артерией было заблокировано в течение недели.

Все суда, которые больше недели оставались в Суэцком канале из-за аварии контейнеровоза Ever Given, продолжили движение.

В субботу, 3 апреля, администрация канала сообщила, что через торговую артерию прошел 61 из 422 кораблей, передает Reuters.

El Balad сообщает, что через канал прошли и 24 судна, которые прибыли туда уже после разблокировки артерии. Таким образом, в субботу через канал прошли 85 судов.

35 судов прошли через канал с северного "европейского" направления, остальные 50 - те, что прибыли с юга. Общая вместимость только этой группы составляет 4,2 млн т.

Напомним, что транзит Суэцким каналом около недели был перекрыт мощным 400-метровым контейнеровозом Ever Given, который шел из китайского города Шэньчжэнь в Роттердам. 23 марта во время прохождения Суэцким каналом судно потеряло управление и село на мель в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.

Контейнеровоз удалось сдвинуть с мели только утром 29 марта. Вечером того же дня движение каналом было восстановлено.

Через Суэцкий канал проходит около 10% всей морской торговли. Альтернативный маршрут - вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Он где-то на две недели дольше и поэтому гораздо дороже.

Администрация заявила, что убытки от блокирования Суэцкого канала могут достичь 1 млрд долларов.