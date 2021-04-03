В Киеве завершили расследование в отношении банды, которая выдавала поддельные сертификаты на иностранные авто

В ходе досудебного расследования установлены 22 эпизода преступной деятельности.

В Киеве следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении злоумышленников, которые организовали незаконный бизнес по выдаче поддельных сертификатов на автомобили иностранной регистрации для их дальнейшей легализации и регистрации в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Следователь Подольского управления полиции Денис Островерхов отметил, что сообщники подыскивали клиентов через объявления в интернете. Для этого ими был создан сайт от имени одной из частных фирм по предоставлению услуг сертификации автомобилей, ввезенных в Украину из ЕС и США.

"В состав группы входили четыре человека, среди которых организатор - 33-летний киевлянин и трое его сообщников, жители Киевской и Житомирской областей. Нарушители рассказывали потенциальным клиентам о возможности осуществления сертификации в обход официальной процедуры в режиме онлайн по фотографиям транспортных средств и документов на них. Свои услуги они оценивали в 4500 тысячи гривен. После осуществления оплаты заказчики получали поддельные документы по почте", - отметил он.

По месту жительства фигурантов и в офисных помещениях были проведены санкционированные обыски, во время которых была изъята техника, с помощью которой печатались фальшивые сертификаты, телефоны, сим-карты и рабочая документация.

В ходе досудебного расследования установлены 22 эпизода преступной деятельности.

"Организатору и трем его сообщникам было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 190 (мошенничество), частью третьей статьи 28 частей первой и третьей статьи 358 (подделка или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил правоохранитель.

Полиция отмечает, что настоящая процедура сертификации автомобилей, которые были ввезены из-за границы, на соответствие государственным стандартам Украины осуществляется только лицензированными юридическими лицами в условиях непосредственного обследования автомобиля специалистом.

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