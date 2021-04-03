КГГА обратилась в полицию из-за продажи спецбилетов для поездок в общественном транспорте в интернете

Объявления в сети появились сразу после начала выдачи пропусков.

КГГА обратилась в полицию из-за продажи спецбилетов для поездок в общественном транспорте в интернете
Фото: Макс Требухов

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Национальной полиции по поводу объявления о продаже в Интернете спецбилетов для проезда в общественном транспорте столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже", - говорится в сообщении.

В Департаменте подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

Напомним, киевская власть готова выдать 400 тысяч специальных пропусков на проезд в общественном транспорте во время апрельского локдауна.

Общественный транспорт в Киеве будет работать в режиме спецперевозок с 5 до 16 апреля.

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