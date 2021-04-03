Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault Clio

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который уже делает купе-кроссовер Renault Arkana, может начать выпускать новую модель Renault. Речь идет про Renault Clio, которого пока еще нет в продаже в Украине.

ЗАЗ будет выпускать новую бюджетную модель Renault

Дело в том, что роSSийский «АвтоВАЗ» сейчас активно готовится к производству автомобилей на платформе Renault CMF-B, в том числе и Renault Clio. В научно-техническом центре этого завода уже отрабатываются сборочные процессы Clio.

Так как ЗАЗ собирает автомобили методом крупноузловой сборки из роSSийских машинокомплектов, то вполне возможно, что в Запорожье наладят и выпуск Renault Clio.

ЗАЗ будет выпускать новую бюджетную модель Renault

В Украину на Запорожский автомобилестроительный завод поставляют машинокомплекты для Renault Arkana, а также практически для всей линейке семейства Lada (кроме Niva Legend). Поэтому вполне логично предположить, что так же могут поступить и с Clio. Впрочем, пока официально ничего не известно.

Напомним, что с 2021 года ЗАЗ начал выпускать из роSSийских машинокомплектов две новые модели - седан Kia Rio и кроссовер Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

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