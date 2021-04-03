Названы самые недорогие автомобили в мире

Некоторые автопроизводители сейчас выпускают такие недорогие автомобили, что их может купить автомобилист даже с очень небольшим бюджетом. Эксперты издания HotCars назвали самые дешевые автомобили в мире.

Названы самые недорогие автомобили в мире

В этот список попал Maruti Suzuki Alto из Индии, который в базовой комплектации стоит от 4 100 долларов. Это индийская версия японского Alto пятого поколения. Это самый популярный автомобиль на индийском рынке.

В Индии продают еще один очень дешевый автомобиль - Renault Kwid. Он появился в 2015 году. Его цена в базовой комплектации составляет всего 3 900 долларов.

Много недорогих автомобилей сейчас продают в Китае. Например, электрокар Hong Guang Mini EV стоит всего 4 400 долларов. В него помещаются четыре человека. Максимальная скорость – 100 км/ч.

В РоSSии самый дешевый автомобиль Lada Granta. Его цена в базовой комплектации – 6 200 долларов. Lada – постоянный объект шуток, однако, автомобили этого бренда в РоSSии до сих пор неплохо покупают.

Названы самые недорогие автомобили в мире

В Европе самый недорогой автомобиль - Dacia Sandero. В базовой комплектации он стоит всего от 8 300 долларов.

Что же касается США, то там сейчас самым дешевым автомобилем является Chevrolet Spark. Его цена – от 14 400 долларов.

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Максимов Віталій, Тудей

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