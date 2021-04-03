Национальная гвардия Украины потратит 10 миллионов на автомобили в топовой комплектации

Воинская часть 3078 Национальной гвардии Украины 22 марта заказала ООО «Партек Украина» специализированные легковые оперативно-служебные автомобили на общую сумму 9,49 млн грн.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

Согласно условиям договора, фирма поставит 12 спецавтомобилей на базе Skoda Octavia 1,4 по 790 тыс. грн за единицу. Каждый автомобиль будет иметь восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, кожаный мультифункциональный двухспицевый руль для радио и телефона с лепестками переключения передач, бортовой компьютер с дисплеем диагональю 4,2 дюйма 16-Colors-TFT, двухзонную систему кондиционирования, передние сиденья с подогревом, комплект зимней резины, радиостанцию ??Motorola DM 4401e, резиновые коврики.

В автосалонах Skoda Octavia 1,4 автомат в топовой комплектации Style, которые купила Нацгвардия, без радиостанции можно приобрести за 747 тыс. грн. В базовой комплектации автомобиль стоит 575 тыс. грн.

ООО «Партек Украина» получила заказ без конкуренции. Фирма была единственным участником. При этом победитель уменьшил свое предложение на 12 грн от ожидаемой стоимости.

ООО «Партек Украина» зарегистрировано на жителя Черкасс Василия Волощука (директор фирмы) и киевлянина Андрея Бородкина.

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