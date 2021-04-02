Между Бахмутом и Светлодарском восстанавливают мост, разрушенный роSSийскими агрессорами

В рамках программы президента «Большое строительство» ведутся работы по ремонту и реконструкции трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке км 730 + 554 между Бахмутом и Светлодарском, где в 2014 году во время роSSийской агрессии был разрушен мост. Как сообщает сайт Донецкой ОГА, работы на путепроводе ведутся с опережением графика.

По данным ОГА, в настоящее время строители уже закончили устройство балок пролетных строений путепровода, устроили опалубку, армирование сборно-монолитной плиты проезжей части, а также бетонирование сборно-монолитной плиты проезжей части.

Длина моста, который проходит над железнодорожными путями, составляет 42,85 п.м. Опережение графика позволит подрядной организации «Харьковгорстрой» завершить все работы в мае.

Кроме того, работы ведутся и на других отрезках трассы М-03: на км 397-398 на правой проезжей части со стороны Полтавы и на км 594 у с.Слабунивка в Харьковской области.

Как заявил ранее заместитель главы Офиса президента и координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог Украины.