Исследователи добрались до самого глубокого затонувшего корабля в истории

Американский эсминец был потоплен японцами в 1944 году.

Фото: Caladan Oceanic

Американская экспедиция сняла на видео остатки эсминца USS Johnston, затонувшего в 1944 году во время битвы в заливе Лейте в Филиппинском море.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщение компании Caladan Oceanic, организовавшей погружение по заказу двух бывших военных моряков из США.

Американский 115-метровый эсминец лежит на глубине 6,5 км под водой. Для сравнения, глубина в месте, где лежит "Титаник", - 3,75 км.

"Корабль лежит настолько глубоко, что в таких местах очень мало кислорода. И хотя на корабле видны следы жизнедеятельности морских обитателей, он сохранился чрезвычайно хорошо, кроме повреждений, полученных в жестокой битве", - рассказал Виктор Весково, заказавший экспедицию и пилотировавший подводную лодку.

В частности, во время погружения исследователи увидели номер корпуса судна - 557. Также было хорошо видно уцелевшие пушки.

"Мы увидели двойные торпедные стойки посреди корабля, которые были абсолютно пустыми, потому что они выстрелили все свои торпеды в японцев".

Бортовой номер корабля
Фото: Caladan Oceanic
Бортовой номер корабля
Пушки
Фото: Caladan Oceanic
Пушки
Торпедные стойки
Фото: Caladan Oceanic
Торпедные стойки

Затонувший корабль был впервые обнаружен в 2019 году исследовательским судном Petrel покойного основателя Microsoft Пола Аллена.

Чтобы добраться на такую глубину, привлекли специальную подводную лодку. Она имеет титановый корпус толщиной 9 см. Внутри могут поместиться два человека. Лодка может спускаться на любую глубину. Ранее она исследовала "Титаник", а также самое глубокое место в мире - Марианский желоб глубиной 11 км.

Сравнительно небольшой USS Johnston вступил в бой с японским флотом, имевшим значительное преимущество, включая крупнейший в Японии броненосец. Из экипажа в 327 человек в битве выжил только 141 человек. Никаких человеческих останков или одежды на месте аварии не нашли.

Фото: usni.org

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