Volkswagen купит экологические квоты у Tesla в Китае

Совместное предприятие Volkswagen в Китае согласилось выкупить у Tesla «зелёные кредиты» на электромобили, чтобы соответствовать местным экологическим правилам — об этом изданию Reuters сообщили три анонимных информированных источника.

(Reuters)

Сделка, первая в своём роде между двумя компаниями в Китае, подчёркивает масштаб задачи, стоящей перед Volkswagen по превращению своего огромного бизнеса по производству бензиновых автомобилей в лидера рынка электрокаров, способного бороться с Tesla.

Акции Volkswagen, второго по величине автопроизводителя в мире, резко выросли в этом году, поскольку инвесторы с энтузиазмом относятся к её планам ускорить переход на производство аккумуляторных машин. Но в Китае и других странах немецкая компания по-прежнему сильно зависит от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Китай — крупнейший автомобильный рынок мира: в прошлом году в стране было продано более 25 миллионов автомобилей. Но там тоже действует система «зелёных кредитов», которая побуждает автопроизводителей стремиться делать более экологичный транспорт: либо путём повышения эффективности обычных автомобилей, либо путём выпуска гибридов или полноценных электрокаров.

(Tesla)

Производители чистых электрокаров находятся в более выгодном положении и даже могут продавать свои квоты менее экологичным компаниям. Стоит напомнить, что продажа электромобилей формально не была основным источником доходов Tesla в прошлом году. Компания получила бы гораздо меньше прибыли, если бы не продавала экологические квоты на сотни миллионов долларов другим автомобильным компаниям каждый квартал. Производители автомобилей, работающих на ископаемом топливе, покупают такие квоты, чтобы достичь установленных правительством нормативных целевых показателей по выбросам.

Поэтому, дабы вписаться во всё более жёсткие рамки, FAW-Volkswagen, совместное предприятие Volkswagen с государственным китайским автопроизводителем FAW, и согласилось купить кредиты у Tesla. Впрочем, ни Volkswagen, ни Tesla не стали комментировать сделку по запросам журналистов.

В прошлом году FAW-Volkswagen продала 2,16 миллиона автомобилей. Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, этот бизнес и другое предприятие Volkswagen в Китае — совместное с SAIC Motor — были одними из самых «неэкологичных» производителей автомобилей в стране в 2019 году. Однако бензиновые седаны и внедорожники этих предприятий остаются в Китае гораздо более популярными, чем электромобили.

(Reuters)

Неясно, сколько «зелёных кредитов» FAW-Volkswagen купит у Tesla, но предложение FAW-Volkswagen составляло около 3000 юаней за кредит — это выше, чем цены в предыдущие годы. По сути, в рамках сделки Volkswagen, крупнейший производитель иностранных автомобилей в Китае, субсидирует своего конкурента. Но в то же время немецкий концерн наращивает производство электромобилей. Её предприятия в Китае планируют выпустить в этом году пять электрических моделей серии ID.

Согласно нормативным документам, выручка Tesla от продажи регулирующих кредитов только в 2020 году составила $1,58 млрд.



