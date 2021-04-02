Киев выдаст 400 тысяч пропусков на проезд в транспорте во время локдауна
Первыми их получат работники критической инфраструктуры.
Киевская власть готова выдать 400 тысяч специальных пропусков на проезд в общественном транспорте во время апрельского локдауна.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.
"Всего таких пропусков, как и во время карантина в прошлом году, будет примерно 400 тысяч. Пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города - медики, спасатели, работники социальной сферы, работники транспорта, торговли, коммунальщики, военные", - сказал он.
Порядок получения спецпропусков на проезд в транспорте обнародован на сайте КГГА.
Заявки на их получение принимаются только от юридических лиц. Они должны содержать следующую информацию:
- название предприятия (учреждения), организации;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте;
- мокрую печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте - до 16 апреля.
Сообщается, что спецпропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.
Наличие пропуска не освобождает от необходимости оплатить проезд.
Общественный транспорт в Киеве будет работать в режиме спецперевозок с 5 до 16 апреля.