Киев выдаст 400 тысяч пропусков на проезд в транспорте во время локдауна

Первыми их получат работники критической инфраструктуры.

Киев выдаст 400 тысяч пропусков на проезд в транспорте во время локдауна
Фото: Київська міська державна адміністрація

Киевская власть готова выдать 400 тысяч специальных пропусков на проезд в общественном транспорте во время апрельского локдауна.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

"Всего таких пропусков, как и во время карантина в прошлом году, будет примерно 400 тысяч. Пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города - медики, спасатели, работники социальной сферы, работники транспорта, торговли, коммунальщики, военные", - сказал он.

Порядок получения спецпропусков на проезд в транспорте обнародован на сайте КГГА.

Заявки на их получение принимаются только от юридических лиц. Они должны содержать следующую информацию:

  • название предприятия (учреждения), организации;
  • фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте;
  • мокрую печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте - до 16 апреля.

Сообщается, что спецпропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Наличие пропуска не освобождает от необходимости оплатить проезд.

Общественный транспорт в Киеве будет работать в режиме спецперевозок с 5 до 16 апреля.

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