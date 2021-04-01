В Украине значительно подорожает парковка

В Украине подорожает парковка автомобилей, а также усилится контроль за оплатой парковки. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.

В Украине значительно подорожает парковка

В частности, теперь местные власти будут определять стоимость парковки не из расчета расходов на ее содержания, а исходя из реального спроса на место. Это значит, что подорожают паркинги в центрах больших городов, которые постоянно заняты. Причем, подорожание будет существенным.

Парковки будут оборудованы программным обеспечением, которое позволит в режиме реального времени отслеживать заплатил или нет автомобилист за услугу. То есть усилится контроль за оплатой парковки.

Но и это ещё не все нововведения. Парковки теперь в обязательном порядке должны быть оборудованы зарядными устройствами для машин с электрической силовой установкой. За парковку можно будет расплатиться банковской картой и получить чек.

Паркоматы теперь не обязательны. Можно использовать любое оборудование, фиксирующее оплату.


Максимов Віталій, Тудей

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