Санитарная бригада Авиационной системы МВД начала дежурства на Львовщине

Фото: Пресс-центр МВД

Сегодня, 1 апреля, во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы Министерства внутренних дел. Кроме летного состава, на пункте будут постоянно дежурить медики.

Это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией "Airbus Helicopters", информирует пресс-центр МВД .

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства заступил на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входят экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина", - рассказал глава МВД Арсен Аваков.

Фото: Пресс-центр МВД

Фото: Пресс-центр МВД

По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

Ранее Арсен Аваков презентовал карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригада медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.

Фото: Пресс-центр МВД

Фото: Пресс-центр МВД

"Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться и во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурство встанет 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond ", - говорится в сообщении.

Напомним, Арсен Аваков сообщил, что по совместной инициативе МВД и МОЗ в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации.

Кроме того, 17 марта вертолет спасателей ГСЧС Украины транспортировал в Институт сердца пациента после трансплантации. Также напомним, Арсен Аваков является председателем Смешанной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, которая, кроме вертолетного проекта, занимается контрактами на совместное производство высотных подъемников для пожарных машин для ГСЧС и патрульных катеров для ГПСУ.