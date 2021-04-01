Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

Компания Volkswagen официально представила серийную версию своего нового кроссовера Volkswagen Taigun. Это бюджетный кроссовер. В базовой комплектации он будет стоить около 13 000 долларов.

Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

Внешне серийный Taigun не сильно отличается от своего концепта, который показали в 2020 году. Во многом эта новинка похожа на Volkswagen T-Cross. У концепта Taigun были 19-дюймовые колесные диски, а у серийной версии они 17-дюймовые.

Taigun построен на новой платформе MQB-AO-IN. На ней, кстати, ранее уже создали одну модель – кроссовер Skoda Kushaq.

Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

Какой салон у этого кроссовера – пока точно не известно. Видимо, он будет почти таким же, как салон концепта, только получит менее яркую отделку. Материалы, используемые в салоне, должны быть высокого качества.

В линейку двигателей войдут два бензиновых турбомотора. Это 1,0 л агрегат мощностью 110 л.с. и 1,5 л агрегат мощностью 150 л.с.

Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

Продажи Volkswagen Taigun начнутся в Индии летом текущего года. В базовой комплектации он будет стоить примерно 13 000 долларов.

Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

Ранее Volkswagen показал новое компактное купе-кроссовер Volkswagen Taigo, созданное специально для Европы. В продаже эта новинка появится до конца текущего года.


Максимов Віталій, Тудей

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