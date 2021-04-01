Subaru Outback получил версию для бездорожья
Subaru Outback получил внедорожную специальную версию Wilderness Edition. Цена этой новинки составит около 40 тысяч долларов.
Subaru Outback Wilderness Edition от стандартной версии отличается внешне и некоторыми техническими улучшениями. У этой новинки увеличенный дорожный просвет, новая подвеска, новая передняя часть, 17-дюймовые колесные диски с шинами Yokohama Geolandar.
В салоне - сиденья из искусственной черной кожи, появилось новое рулевое колесо, от базовой комплектации взят 11,6-дюймовый сенсорный дисплей и системы активной безопасности.
Под капотом располагается знакомый ранее 2,4 л двигатель Subaru с турбонаддувом мощностью 260 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Он модернизации не подвергался.
Сколько стоили эти обновления - пока не известно. Subaru начнет продавать спецверсию в ближайшие месяцы. По слухам, она будет стоить около 40 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что во время дорожных тестов фотошпионы заметили обновленный Subaru Forester.