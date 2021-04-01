Несмотря на локдауны, украинцы активно закупают новые автомобили

Несмотря на локдауны, украинцы активно закупают новые автомобили

В марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 45%, до более 9 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Март 2021 года украинский рынок новых легковых автомобилей закончил с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто. Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, больше всего в марте покупали автомобили марки Renault; их продажи за прошедший месяц выросли на 3%, до 1 256 единиц.

На втором месте автомобили марки Toyota, продажи которых увеличились на 77%, до 1 171 единицы по сравнению с мартом 2020 года, на третьем - Kia (рост продаж на 12%, до 646 единиц), на четвертом - Skoda (падение продаж в 2,3 раза, до 627 единиц), на пятом - Volkswagen (рост продаж почти в 4 раза, до 525 автомобилей).

Наиболее продаваемым автомобилем в марте был Toyota RAV4 (продано 644 автомобиля).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 21,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В 2020 году производство автотранспортных средств в Украине сократилось на 31,8% до 4 952 единиц.

Также сообщалось, что в прошедшем году значительно снизились темпы продаж новых легковых автомобилей.

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