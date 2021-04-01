Поезда в Киев пока не будут останавливать, несмотря на локдаун

Ограничения на посадку/высадку пассажиров могут ввести только комиссии ТЭБ и ЧС.

Поезда в Киев пока не будут останавливать, несмотря на локдаун
Фото: facebook.com/ivan.yuryk

Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по Киеву и области пока остается без изменений, несмотря на локдаун.

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

"Никакие ограничения высадки/посадки не будет введены до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не примут соответствующее решение", - сообщила компания.

В то же время железная дорога попросила путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах.

Напомним, что с 5 по 16 апреля общественный транспорт Киева – и наземный, и метро - будет работать только по специальным пропускам пассажиров, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Решение было принято из-за сложной ситуации с ковидом. По официальным данным Минздрава, в Киеве - наихудшая ситуация в Украине с местами в больницах. В столичных заведениях занято уже 84% коек с кислородом, а в целом заполняемость мест - почти 80%.

За последние сутки в Киеве обнаружили 1150 случаев заболевания коронавирусом, умерли 44 человека.

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