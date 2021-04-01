Во Львове патрульные остановили автомобиль с 14-летней водителем за рулем

Патрульные Львова остановили легковой автомобиль, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Вчера вечером патрульные 3-го батальона во время опережения на улице Кульпарковской автомобиля Honda CR-V заметили за рулем ребенка. Полицейские сразу остановили автомобиль, чтобы проверить это. С пассажирского места вышел мужчина и сказал, что он папа малолетнего водителя. По его словам, 14-летней дочери стало неинтересно ездить на площадках, и они выехали на настоящие дороги", - говорится в сообщении.

Отца несовершеннолетней оштрафовали на 3400 гривен. На 42-летнего львовянина вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КоАП. Информацию об этом случае передали рапортом ювенальной превенции.

Фото: facebook.com/lvivpolice

"Девочка очень разволновалась от сложившейся ситуации. Патрульные успокоили ее, объяснили все, а также подарили фликер и брелок. Далее она ехала пристегнутой на заднем сиденье", - рассказали патрульные.