Во Львове патрульные остановили автомобиль с 14-летней водителем за рулем
Отца девочки оштрафовали на 3400 гривен.
Патрульные Львова остановили легковой автомобиль, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Вчера вечером патрульные 3-го батальона во время опережения на улице Кульпарковской автомобиля Honda CR-V заметили за рулем ребенка. Полицейские сразу остановили автомобиль, чтобы проверить это. С пассажирского места вышел мужчина и сказал, что он папа малолетнего водителя. По его словам, 14-летней дочери стало неинтересно ездить на площадках, и они выехали на настоящие дороги", - говорится в сообщении.
Отца несовершеннолетней оштрафовали на 3400 гривен. На 42-летнего львовянина вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КоАП. Информацию об этом случае передали рапортом ювенальной превенции.
"Девочка очень разволновалась от сложившейся ситуации. Патрульные успокоили ее, объяснили все, а также подарили фликер и брелок. Далее она ехала пристегнутой на заднем сиденье", - рассказали патрульные.
Напомним, в 2019 году в Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и получила тяжелые травмы. Ранее в Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину и пытался скрыться от полицейских.