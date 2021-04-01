Около Березани водитель фуры влетел в два припаркованных грузовика

Вблизи города Березань Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей. В результате пострадал водитель одного из них.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В конце минувших суток на 70 км автодороги Киев - Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков Daf, Man и Scania. Предварительно, водители грузовиков Scania и Man совершили вынужденную остановку, поскольку один из них должен был заменить переднее колесо. В то время, когда водители занимались заменой колеса, водитель грузовика Daf, вероятно, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил столкновение с двумя припаркованными грузовиками", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали спасатели и медики, госпитализировали 39-летнего водителя грузовика Daf.

В дальнейшем два экипажа патрульных обеспечивали безопасность дорожного движения. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этого ДТП.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, 27 марта на Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.