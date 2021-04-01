КГГА передумала и разрешила 80 км/ч на семи улицах

Чиновники мотивировали свое решение "общественным резонансом".

КГГА передумала и разрешила 80 км/ч на семи улицах

Киевская городская государственная администрация, которая 31 марта объявила об отказе от повышения скорости движения на отдельных улицах, 1 апреля изменила свое решение.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", - говорится в заявлении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

С 1 апреля до 1 ноября скорость 80 км/ч будет разрешена на следующих участках:

  1. Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
  2. Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков).
  3. Надднепрянское шоссе.
  4. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).
  5. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).
  6. Ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста).
  7. Просп. Н. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

Напомним, что разрешенная скорость в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч.

На отдельных участках дорог по согласованию с Национальной полицией разрешенная скорость может быть увеличена. В 2018 году Киевский городской совет определил 17 магистралей, на которых в период с 1 апреля по 1 ноября можно повышать скорость до 80 км/ч.

В 2020 году повышенная скорость движения была разрешена только на семи из них.

Кодекс Украины об административных правонарушениях не предусматривает ответственности за незначительное, до 20 км/ч, превышение установленной скорости движения. Поэтому решение КГГА фактически позволяет двигаться со скоростью до 100 км/ч.

По данным Центра организации дорожного движения, на эти скоростные улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных.

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