КГГА передумала и разрешила 80 км/ч на семи улицах

Киевская городская государственная администрация, которая 31 марта объявила об отказе от повышения скорости движения на отдельных улицах, 1 апреля изменила свое решение.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", - говорится в заявлении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

С 1 апреля до 1 ноября скорость 80 км/ч будет разрешена на следующих участках:

Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака). Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков). Надднепрянское шоссе. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе). Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного). Ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста). Просп. Н. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

Напомним, что разрешенная скорость в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч.

На отдельных участках дорог по согласованию с Национальной полицией разрешенная скорость может быть увеличена. В 2018 году Киевский городской совет определил 17 магистралей, на которых в период с 1 апреля по 1 ноября можно повышать скорость до 80 км/ч.

В 2020 году повышенная скорость движения была разрешена только на семи из них.

Кодекс Украины об административных правонарушениях не предусматривает ответственности за незначительное, до 20 км/ч, превышение установленной скорости движения. Поэтому решение КГГА фактически позволяет двигаться со скоростью до 100 км/ч.