Volkswagen показал Amarok нового поколения

Компания Volkswagen показала эскизы пикапа Volkswagen Amarok нового, второго, поколения. В продаже он появится в 2022 году.

Продажи первого поколения Volkswagen Amarok начались в 2009 году. С тех пор у него нового поколения не было, хотя несколько раз его обновляли.

Новый Amarok разрабатывается вместе с компанией Ford. Ранее немецкий и американский автогиганты создали альянс, чтобы снизить стоимость разработки коммерческих автомобилей и электромобилей.

Судя по эскизам, новый Amarok получит более агрессивный дизайн кузова, чем модель первого поколения. Он создается на платформе, которая лежит в основе Ford Ranger.

Серьезные изменения произойдут не только с дизайном кузова, но и с салоном. Автомобиль получит современные технологии, системы безопасности и помощи водителю.

Что же касается линейки двигателей, то про нее пока ничего не говорят. Сейчас этот пикап оснащается 2,0 л бензиновым мотором и 2,0 л турободизелем.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen начала продавать в Китае недорогой электромобиль Sol E10X. Он стоит от 6 000 долларов.