Украинец создал впечатляющую коллекцию машин в миниатюре

28-летний ювелир из Ровно Юрий Шевченко показал коллекцию масштабных автомобилей, сделанную своими руками. Моделизмом мастер занимается всего 2-й год, однако уровень исполнения его работ поражает, пишет «Автопортал» .

Как говорится в сюжете YouTube-канала Суспільне Рівне, в коллекции Юрия насчитывается пять масштабных моделей: Москвич-2140, ЛуАЗ-969 Волынь, ГАЗ-24 Волга, ЗиЛ-131 и DeLorean DMC-12 из фильма в «Назад в будущее». Началось все именно с «Москвича» – по словам Юрия, настоящий аналог такой машины находится в семье еще со времен дедушки, на нем ювелир и его семья объездили всю Украину.

Шевченко отметил, что на изготовление одной модели у него уходит примерно полгода. Все машины Шевченко отличаются высокой точностью и детализацией исполнения. Кроме того, они могут самостоятельно передвигаться – благодаря модулю радиоуправления и электроприводу. При этом весит моделька немало – 3 кг.

Себестоимость одной такой масштабной модели – от 4 000 грн. Точная цена варьируется в зависимости от сложности модели: чем она крупнее, тем дороже (поскольку нужно больше деталей). Например, «постройка» ЗиЛа обошлась в 8 000-9 000 грн.

«Сейчас уже перехожу на другой уровень, это, мягко говоря, уже 3D-печать… Но все равно не обходится без большого количества ручной работы. К сожалению, не всё техника может сделать» – отметил ювелир.