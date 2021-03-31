Представлен пожарный автомобиль стоимостью 1 000 000 долларов

В штате Аризона, США , представили одну из электрических пожарных машин Rosenbauer, которая показала свои характеристики и особенности. Об этом сообщает «Обозреватель» .

Автомобиль «Revolutionary Technology» имеет гибридную силовую установку. У него двойной мотор, который выдает 490 лошадиных сил и 50 000 Нм, с полным приводом и двухступенчатой коробкой передач.

В зависимости от версии, пожарная машина может быть оснащена аккумулятором на 50 кВт-ч или 100 кВт-час. В то же время основным источником питания остается шестицилиндровый дизельный двигатель на 272 л.с., который также выполняет роль генератора.

Отмечается, что у автомобиля быстрая зарядка: 80% она может достичь в час. Что касается габаритов, то тут высота 2,90 м, ширина – 2,35 м, длина – 7,30 м с колесной базой 3800 м. Также доступны версии с колесными базами 4100 мм и 4400 мм. Общий вес – 18 тонн.

Обычная пожарная машина стоит около 700 000 долларов, тогда как эта футуристическая версия начинается с более 1 миллиона долларов.