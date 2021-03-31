Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель МиГ-29

МиГ-29 является основным боевым самолетом ВВС.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель МиГ-29
МіГ-29УБ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным силам ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Отмечается, что самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.

МиГ-29УБ является учебно-боевой модификацией истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.

"Несмотря на то, что наше предприятие попало в зону экономической турбулентности из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденных остановок, связанных с пандемией Covid-19, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива", - отметил директор завода Дмитрий Матрунчик.

МіГ-29УБ
Фото: ukroboronprom.com.ua
МіГ-29УБ

ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВВС. Его многофункциональность позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, в январе личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина ПвК "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году. На истребителях МиГ-29 пилоти выполнили полет парой на сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.

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