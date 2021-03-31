Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель МиГ-29
МиГ-29 является основным боевым самолетом ВВС.
Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным силам ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.
Об этом сообщается на сайте госконцерна.
Отмечается, что самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.
МиГ-29УБ является учебно-боевой модификацией истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.
"Несмотря на то, что наше предприятие попало в зону экономической турбулентности из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденных остановок, связанных с пандемией Covid-19, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива", - отметил директор завода Дмитрий Матрунчик.
ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВВС. Его многофункциональность позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.
Напомним, в январе личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина ПвК "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году. На истребителях МиГ-29 пилоти выполнили полет парой на сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.