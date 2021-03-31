Volkswagen показал новый купе-кроссовер для Европы

Volkswagen показал эскизы своего нового компактного купе-кроссовера Volkswagen Taigo, который создан специально для Европы. В продаже он появится до конца текущего года.

Volkswagen показал новый купе-кроссовер для Европы

Известно, что Volkswagen Taigo построен на базе кроссовера VW Nivus, который продают в Бразилии, Аргентине и в других странах Южной Америки.

Taigo представляет собой небольшой (его длина составляет 4266 мм) купе-кроссовер со спортивным дизайном. Сегмент купе-кроссоверов пользуется сейчас большой популярностью, и Volkswagen рассчитывает стать его лидером.

Volkswagen показал новый купе-кроссовер для Европы

По слухам, базовым двигателем этой новинки будет трехцилиндровый 1,0 л бензиновый силовой агрегат мощностью 94 и 108 л.с. Также покупателям предложат версию с четырехцилиндровым 1,5 л мотором. Дизельных моторов не будет. Гибридных силовых установок тоже не будет (чтобы не увеличивать цену).

В базовой комплектации будут светодиодные фары, полностью цифровая кабина и системы помощи водителю.

Volkswagen показал новый купе-кроссовер для Европы

Ранее стало известно, что Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo. Он будет стоить около за 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

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