Volkswagen показал новый купе-кроссовер для Европы

Volkswagen показал эскизы своего нового компактного купе-кроссовера Volkswagen Taigo, который создан специально для Европы. В продаже он появится до конца текущего года.

Известно, что Volkswagen Taigo построен на базе кроссовера VW Nivus, который продают в Бразилии , Аргентине и в других странах Южной Америки.

Taigo представляет собой небольшой (его длина составляет 4266 мм) купе-кроссовер со спортивным дизайном. Сегмент купе-кроссоверов пользуется сейчас большой популярностью, и Volkswagen рассчитывает стать его лидером.

По слухам, базовым двигателем этой новинки будет трехцилиндровый 1,0 л бензиновый силовой агрегат мощностью 94 и 108 л.с. Также покупателям предложат версию с четырехцилиндровым 1,5 л мотором. Дизельных моторов не будет. Гибридных силовых установок тоже не будет (чтобы не увеличивать цену).

В базовой комплектации будут светодиодные фары, полностью цифровая кабина и системы помощи водителю.

Ранее стало известно, что Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo. Он будет стоить около за 20 000 евро.