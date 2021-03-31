Киев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреля

С 1 апреля столица не будет вводить повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует необходимым критериям.

Об этом сообщил директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний.

Он рассказал, что работники Департамента транспортной инфраструктуры, Управления патрульной полиции, КК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения" провели проверку улиц, где решением с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч.

"Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам", - отметил Черний.

Он отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение.

Черний напомнил, что в соответствии со ст. 27 Закона "О дорожном движении", изменения в его организации для повышения интенсивности движения транспорта не допускаются. А Стратегия развития Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%.

"В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч. Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", - добавил директор КП.