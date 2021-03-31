С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам

С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 апреля. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

С понедельника столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.
Общепит сможет работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами", – пишет В.Кличко.

Отметим. что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

"Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – добавил мэр.

МинПром по материалам Сегодня

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