Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %

Имевший место 19 марта на одном из крупнейших предприятий Renesas Electronics в Японии пожар, по мнению отраслевых аналитиков, будет стоить мировому автопрому сокращения объёмов выпуска продукции на 1,6 млн машин во втором квартале, что соответствует снижению на 7 % от планового объёма. Последствия могут чувствоваться и через шесть месяцев после пожара.

Источник изображения: Renesas Electronics

Как уточняет Nikkei Asian Review, компания не рассчитывает вернуться к нормальной деятельности предприятия до середины июля. Часть пострадавшего оборудования удастся заменить в апреле, но некоторое оборудование будет восстановлено не ранее июня. Воздух в чистых комнатах после пожара насыщен хлором и сажей, именно эти частицы стали причиной выхода из строя оборудования, не затронутого непосредственно горением. По оценкам Renesas, устранение последствий пожара, которое продлится не менее четырёх месяцев, повлечёт потери в размере от $158 до $218 млн.

Наверстать упущенное компания рассчитывает не ранее второго полугодия, но даже в этом случае придётся привлекать сторонних подрядчиков типа TSMC для увеличения объёмов выпуска продукции на фоне всеобщего дефицита. На момент, предшествующий пожару, предприятие в префектуре Ибараки работало с 90-процентной загрузкой. Renesas является вторым по величине в мире производителем специализированной электроники, контролируя 20 % сегмента, в результате пожара пострадают клиенты не только в Японии, но и в Европе и США .

Японские автопроизводители уже оценили масштабы ущерба. Toyota Motor заявила, что запасов чипов хватит до июня, а в дальнейшем производство автомобилей неизбежно придётся сокращать. Honda Motor рассчитывает столкнуться с проблемами уже к концу апреля. Nissan Motor осознаёт, что влияния пожара на предприятии Renesas тоже избежать не сможет, но робко рассчитывает компенсировать негативный эффект увеличением объёмов производства автомобилей осенью и в начале следующего года. Отраслевые аналитики считают, что влияние пожара будет чувствоваться на протяжении шести месяцев, как минимум. На автопром в Японии приходится 18 % экспорта и 15 % общего объёма промышленного производства, для экономики страны эта отрасль очень важна.



