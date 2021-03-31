Поезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часа

Из-за кражи кабеля закрыт сигнал светофора.

Поезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часа
Фото: Макс Левин

Поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят станцию Дарница, набирают 1-1,5 часа отставания. Причина - закрытый из-за кражи кабеля сигнал светофора, идут восстановительные работы.

Об этом сообщил и.о. члена правления УЗ Александр Перцовский.

"Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедлено. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов", - написал он в фейсбуке.

Перцовский также сообщил, что поднятый Hyundai уже начал следование к депо своего базирования "для тщательной диагностики и начала восстановления".

Напомним, 29 марта недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов поезд Хюндай "Киев-Запорожье". В пресс-службе "УЗ" сообщили, что во время инцидента в вагонах поезда находились 88 пассажиров.

В связи с ремонтными работами на путях движение поездов между Запорожьем и Днепром было временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья пущены в объезд. Для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также к другим станциям были организованы автобусы.

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