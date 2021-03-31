Запрет пассажирских перевозок на Закарпатье продлили до 5 апреля

В Закарпатской области до 5 апреля продлили ограничение на пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Такое решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом вечером 30 марта сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

"Продлить до 5 апреля 2021 года ограничения, введенные решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 23 марта 2021 года № 7 по осуществлению на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за последние сутки на Закарпатье обнаружили 370 новых случаев COVID-19. Область входит в "красную" зону эпидемической опасности.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что ограничение продажи билетов, а также высадки-посадки на Закарпатье, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской областях, продлено до 6 апреля включительно.