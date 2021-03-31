На Львовщине планируют обновить 300 км дорог и 48 мостов

На реализацию проекта нужно выделить 6,3 млрд грн.

На Львовщине планируют обновить 300 км дорог и 48 мостов

В рамках президентской программы "Большое строительство" местные власти Львовщины планируют за средства госбюджета обновить 300 км дорог государственного значения и 48 мостов на них. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

На реализацию этого проекта нужно выделить 6,3 млрд грн. По словам Козицкого, соответствующие предложения местные власти уже подали в Государственное агентство автомобильных дорог.

Отдельно за счет кредита Республики Польша отремонтируют еще 68,7 км.

Козицкий также напомнил, что в этом году стартует строительство Северной объездной Львова. Все работы будут осуществляться за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Новая трасса длиной 23 км соединит автомобильную дорогу Киев - Чоп с тремя дорогами государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей.

Также важным инфраструктурным проектом, который отметил Козицкий, является строительство дороги Стрый - Ходоров, протяженностью 44 км, которое будет реализовано в рамках президентской программы.

"Она является частью самой длинной трассы страны, которую хотят проложить к 30-летию Независимости Украины. Фактически сшивает Украину - будет пролегать от Стрыя до Изварино Луганской области. Сейчас проводим тендер на определение подрядчика", - добавил глава Львовщины.

К тому же, в ближайшее время планируют начать ремонт дороги от Стрыя до границы с Польшей - в Нижанковичах.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что ремонт дорог местного значения - один из приоритетов для Офиса Президента на 2021 год в рамках программы "Большое строительство".

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