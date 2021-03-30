В Винницкой области нетрезвый 20-летний водитель насмерть сбил двух детей на велосипеде

В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся.

Сегодня в селе Росоша Липовецкой территориальной общины на Виннитчине нетрезвый 20-летний водитель на иномарке насмерть сбил двоих детей.

Фото: vn.npu.gov.ua

Авария произошла около 13:00, информирсует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что водитель автомобиля Skoda допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. От полученных телесных повреждений малолетние дети погибли на месте происшествия.

20-летний водитель иномарки, в организме которого обнаружено 1,76 промилле алкоголя, задержан в процессуальном порядке.

"По предварительной информации следствия, житель Оратовской территориальной общины допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, на велосипеде переезжавших проезжую часть дороги. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся. Нетрезвый водитель транспортного средства не пострадал", - сообщили в полиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся, два человека погибли.