В Сети показали обновленный Skoda Kodiaq

В Сети разместили эскизы обновленного кроссовера Skoda Kodiaq, благодаря которым мы можем представить, как будет выглядеть эта новинка. Официальная премьера нового Kodiaq состоится 13 апреля.

В Сети показали обновленный Skoda Kodiaq

Продажи Skoda Kodiaq начались в 2016 году. С тех пор в мире было продано более 600 тысяч кроссоверов Kodiaq. Скоро появится его обновленная версия, которая привлечет новых покупателей.

Судя по эскизам, чешский кроссовер получит эволюционный дизайн кузова с новой формы капотом, новым передним бампером, новой решеткой радиатора, оптикой и противотуманными фарами. Кроме того, небольшие изменения произойдут в задней части автомобиля. У него также будут новые колесные диски.

В Сети показали обновленный Skoda Kodiaq

Видимо, некоторые изменения произойдут и в салоне, но какие именно – пока не известно. Что же касается линейки двигателей, то она останется прежней.

В Украине Skoda Kodiaq в базовой комплектации стоит от 871 681 грн. Он оснащается двигателем 2,0 TSI мощностью 180 л.с. Привод – полный.

В Сети показали обновленный Skoda Kodiaq

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию. У нее салон будет еще просторней, чем у стандартной версии.


Максимов Віталій, Тудей

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