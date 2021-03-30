В Украине увеличились штрафы за грязные автомобильные номера

Как известно, в Украине в марте 2021 года увеличились некоторые штрафы за нарушение ПДД. Стал больше и штраф за грязные автомобильные номера. В условиях межсезонья нужно не забывать об этом…

В Украине увеличились штрафы за грязные автомобильные номера

В ПДД сказано, что водитель не имеет право ездить на автомобиле с загрязненным номерным знаком. Если его не видно с расстояния в 20 метров, то полицейские имеют право выписать штраф в размере 850 гривен. Раньше за такое правонарушение автомобилистов штрафовали на 170 гривен.

Если правоохранители во второй раз в течение года остановят водителя за грязный номерной знак, то тогда штраф составит 1 700 гривен (раньше было 255 гривен). Также в этом случае может быть временно изъят автомобиль, а нарушителя могут отправить на общественные работы.

Еще одно нововведение – увеличение со 170 до 510 гривен штрафа за номерной знак без подсветки.

Напомним, ранее в Краматорске суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM. Причина – на фотографии не было видно, кто управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+
"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги
В Херсоне модернизируют 4 голландских сухогрузаВ Херсоне модернизируют 4 голландских сухогруза
В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожьяВ Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья
В Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробностиВ Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробностиВ Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробности
В Японии не понимают льготы для «евроблях» в УкраинеВ Японии не понимают льготы для «евроблях» в Украине
Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку, - ЧернышовВсе автозаправочные станции в Украине пройдут проверку, - Чернышов
В Украине сделали электрический “Запорожец“: до 100 км разгоняется за 5,5 секундыВ Украине сделали электрический “Запорожец“: до 100 км разгоняется за 5,5 секунды
В Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in HybridВ Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
В Украине изменились правила выдачи автономеров (коды регионов)В Украине изменились правила выдачи автономеров (коды регионов)
В Украине растаможка автомобилей станет дешевле на 30%В Украине растаможка автомобилей станет дешевле на 30%
Участников дорожного движения в Украине предупредили о нововведенияхУчастников дорожного движения в Украине предупредили о нововведениях
В Украине появился первый водородный автомобильВ Украине появился первый водородный автомобиль
В Украине хотят запретить машины с ДВС: деталиВ Украине хотят запретить машины с ДВС: детали
Последние новости
Подгружаем последние новости