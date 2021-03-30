В Украине увеличились штрафы за грязные автомобильные номера

Как известно, в Украине в марте 2021 года увеличились некоторые штрафы за нарушение ПДД. Стал больше и штраф за грязные автомобильные номера. В условиях межсезонья нужно не забывать об этом…

В ПДД сказано, что водитель не имеет право ездить на автомобиле с загрязненным номерным знаком. Если его не видно с расстояния в 20 метров, то полицейские имеют право выписать штраф в размере 850 гривен. Раньше за такое правонарушение автомобилистов штрафовали на 170 гривен.

Если правоохранители во второй раз в течение года остановят водителя за грязный номерной знак, то тогда штраф составит 1 700 гривен (раньше было 255 гривен). Также в этом случае может быть временно изъят автомобиль, а нарушителя могут отправить на общественные работы.

Еще одно нововведение – увеличение со 170 до 510 гривен штрафа за номерной знак без подсветки.

Напомним, ранее в Краматорске суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM. Причина – на фотографии не было видно, кто управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.