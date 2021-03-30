На полное восстановление производства автомобильных полупроводников Renesas после пожара уйдут четыре месяца

Комиссия по оценке ущерба на предприятии Renesas Electronics в японской префектуре Ибараки завершила свою работу после недавно произошедшего пожара. Пока производство автомобильной электроники приостановлено, его удастся частично восстановить через месяц, а на полное возвращение к прежним объёмам выпуска продукции уйдёт в четыре раза больше времени.

На полное восстановление производства автомобильных полупроводников Renesas после пожара уйдут четыре месяца

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Эпицентр пожара, который случился 19 марта, расположился в одной из «чистых комнат» на предприятии по производству полупроводниковых компонентов. Из-за этого пришлось остановить работу всего предприятия, хотя вторая «чистая комната» на другом этаже корпуса не пострадала. Как отмечает Nikkei Asian Review, глава Renesas Electronics Хидетоси Сибата (Hidetoshi Shibata) сегодня выразил уверенность, что частично восстановить производство удастся через месяц, но полностью — только через четыре месяца. Фактически, произошедший пожар нарушил работу предприятия Renesas сильнее, чем землетрясение 2011 года, поскольку тогда к нормальной деятельности оно вернулось через три месяца.

Первичный осмотр предполагал, что пострадало 11 единиц оборудования, вчера называлась оценка в 17 единиц, но окончательные результаты упоминают о 23 пострадавших литографических машинах. Их придётся заменить как новыми экземплярами, так и подержанными, компании обещали помочь партнёры и местные власти. Величина материального ущерба в денежном выражении не называется. Renesas контролирует примерно 20 % рынка автомобильной электроники, поэтому длительный простой одного из крупнейших предприятий компании может серьёзно ударить по клиентам, которые и без того страдают от глобального дефицита компонентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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