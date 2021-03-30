В Европе начинаются продажи нового Subaru Outback с турбомотором

В апреле текущего года в Европе наконец-то начнутся продажи универсала повышенной проходимости Subaru Outback нового, шестого, поколения. В США он продается уже два года.

Внешне европейская версия нового Subaru Outback практически ничем не отличается от американской версии.

Вот только в Европе этот вседорожный универсал будут оснащаться не 2,4 л бензиновым турбомотором на 260 л.с., а 2,5 л двигателем без наддува мощностью 180 л.с. Коробка передач – CVT. Привод – полный.

Нужно отметить, что Outback шестого поколения построен на платформе Subaru Global Platform. У него более просторный салон, чем у модели предыдущего поколения. Кроме того, у него стал больше дорожный просвет и улучшилась звукоизоляция.

Компания Subaru пока не объявила, сколько будет стоить новый Subaru Outback в Европе.

Ранее стало известно, что Subaru разрабатывает новый электрический кроссовер в стиле Forester. Его премьера может состояться в 2021 году.