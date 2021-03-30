У Toyota Yaris Cross будет внедорожная версия

Компания Toyota показала специальную версию своего компактного кроссовера Toyota Yaris Cross, которая называется Adventure. Ее стоимость пока не объявлена.

У Toyota Yaris Cross будет внедорожная версия

Спецверсия получила пластиковые накладки на бамперы, дополнительную защиту днища, рейлинги на крыше и 18-дюймовые колесные диски. Конечно, для поездок по сильному, даже среднему бездорожью таких доработок мало, но для обычной пересеченной местности, для отдыха за городом будет в самый раз.

Определенные изменения произошли и в салоне. Так, у этого кроссовера будет топовая комплектация Premiere Edition с кожаным салоном и расширенным оборудованием.

У Toyota Yaris Cross будет внедорожная версия

Силовая установка осталась прежней – гибридной. Она состоит из бензинового двигателя и электромотора на задней оси. Ее общая мощность – 116 л.с. Привод – полный.

В Европе продажи Toyota Yaris Cross начнутся осенью текущего года. Покупателям сразу должны предложить и спецверсию Adventure.

У Toyota Yaris Cross будет внедорожная версия

Ранее стало известно, что в Украине появилась Toyota Camry с 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с. Это самая мощная и быстрая Camry.


Максимов Віталій, Тудей

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