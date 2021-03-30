У Toyota Yaris Cross будет внедорожная версия

Компания Toyota показала специальную версию своего компактного кроссовера Toyota Yaris Cross, которая называется Adventure. Ее стоимость пока не объявлена.

Спецверсия получила пластиковые накладки на бамперы, дополнительную защиту днища, рейлинги на крыше и 18-дюймовые колесные диски. Конечно, для поездок по сильному, даже среднему бездорожью таких доработок мало, но для обычной пересеченной местности, для отдыха за городом будет в самый раз.

Определенные изменения произошли и в салоне. Так, у этого кроссовера будет топовая комплектация Premiere Edition с кожаным салоном и расширенным оборудованием.

Силовая установка осталась прежней – гибридной. Она состоит из бензинового двигателя и электромотора на задней оси. Ее общая мощность – 116 л.с. Привод – полный.

В Европе продажи Toyota Yaris Cross начнутся осенью текущего года. Покупателям сразу должны предложить и спецверсию Adventure.

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