Общественный транспорт во Львове перевели на работу в режиме спецперевозок

Локдаун в городе продлили до 12 апреля.

Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантинные ограничения и продлила их действие на неделю, до 12 апреля.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.

"Транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школы продолжают обучение в дистанционном режиме", - сообщил Садовый.

В общественном транспорте будут перевозить только работников тех сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это, в частности, медики, работники продуктовых магазинов, банков, сферы энерго- и водоснабжения, социальных служб, прокуратуры и других учреждений.

Непродовольственные магазины во Львове работают только навынос и по предварительному заказу, непродовольственные и смешанные рынки должны быть закрыты.

Сохраняются ограничения на работу пунктов питания и запрет на проведение массовых мероприятий.

По отдельным представлениям полиции за нарушение карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приказала полностью закрыть несколько магазинов и ресторанов.

Напомним, что жесткий карантин во Львове действует с 19 марта.

Сейчас во Львове на стационарном лечении находятся 940 пациентов с ковидом. Из них в реанимационном отделении - 68 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 25 человек.

За сутки в медучреждения Львова госпитализировали 114 человек, выписали 69.