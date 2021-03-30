Ford прекратила продажу домашних зарядных станций для электромобилей из-за брака

Ford прекратила продажу фирменных домашних зарядных устройств Level 2 для электромобиля Mustang Mach-E после того, как обнаружила, что некоторые из них не работают. На проблему первым обратило внимание издание Automotive News. Она заключается в том, что зарядное устройство произвольно сообщает о неисправности и останавливает процесс зарядки.

Ford прекратила продажу домашних зарядных станций для электромобилей из-за брака

theverge.com

Ford заявляет, что неисправность не угрожает безопасности пользователей устройства. Тем не менее, компания прекратила продажу домашних зарядных станций стоимостью $800 до того момента, пока не найдёт решение проблемы. Владельцы Mustang Mach-E по-прежнему могут заряжать свои автомобили дома от розеток выдающих ток с напряжением 120 или 240 В .

Ford прекратила продажу домашних зарядных станций для электромобилей из-за брака

theverge.com

Зарядное устройство Ford Level 2 способно за час зарядки обеспечить электромобилю запас хода около 45 км. К примеру, час зарядки от розетки обеспечивает запас хода в 32 км. Это далеко не единственная проблема, преследующая Mustang Mach-E. Хотя по Северной Америке уже колесит более 4000 автомобилей этой модели, отгрузка некоторых электрокаров из ранних партий была отложена с целью дополнительной проверки качества, а несколько десятков машин были отозваны из-за ослабленных болтов подрамника.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+
"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги
В Херсоне модернизируют 4 голландских сухогрузаВ Херсоне модернизируют 4 голландских сухогруза
В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожьяВ Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
Блок рекламы


Похожие новости
Двум кораблям под польским флагом грозят санкции из-за причастности к "Северному потоку-2"Двум кораблям под польским флагом грозят санкции из-за причастности к "Северному потоку-2"
К 2023 году Rivian установит в США и Канаде 10 000 зарядных станций для своих электрокаровК 2023 году Rivian установит в США и Канаде 10 000 зарядных станций для своих электрокаров
В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)
Доминирование Tesla на рынке электромобилей ослабло под натиском конкурентовДоминирование Tesla на рынке электромобилей ослабло под натиском конкурентов
В Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков из-за снегопадаВ Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков из-за снегопада
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Массовые модели электромобилей окажутся дешевле аналогов с ДВС уже к 2025 годуМассовые модели электромобилей окажутся дешевле аналогов с ДВС уже к 2025 году
С завтрашнего дня Укрзализныця прекращает продажу билетов в Закарпатскую областьС завтрашнего дня Укрзализныця прекращает продажу билетов в Закарпатскую область
Две станции и пересадочный узел киевского метро закрыли из-за сообщения о минированииДве станции и пересадочный узел киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании
В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИВ Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости