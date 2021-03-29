В Киеве строят новый пешеходный мост необычной формы

В Киеве с приходом весны активизировалось строительство нового пешеходного моста. Мост-волна, который начали строить в конце 2020 года на Оболони, обещает стать примечательным архитектурным объектом украинской столицы.

Мост-волна будет переброшен между парком "Наталка" и островом "Оболонский". Строители явно торопятся сдать объект поскорее: работа не останавливается даже в выходные дни. Буровые машины, самосвалы, подъемные краны – все это скопление техники и людей от рассвета до заката трудится над новым мостом.

Между тем стали известны кое-какие подробности о том, каким будет новый объект. Пешеходный мост-волна будет иметь длину 164 метра. Ширина мостового полотна составит 4 метра. У него будет четыре опоры. А по ночам мост будет видно издали благодаря оригинальной подсветке этого сооружения.

Позаботятся создатели моста-волны также и о безопасности пешеходов, которые будут там ходить. Помимо надежного ограждения, на мосту также будут установлены видеокамеры, обзор которых будет охватывать все точки этого объекта.