Движение по Суэцкому каналу возобновлено после недельного блокирования

Своей очереди на проход каналом ждали более 400 кораблей.

Движение по Суэцкому каналу возобновлено после недельного блокирования
Контейнеровоз Ever Given
Фото: seanews.ru

Суэцкий канал в Египте вновь открывается для судоходства в обоих направлениях в понедельник вечером после завершения операции по освобождению гигантского контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, заблокировав движение судов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что все это время более 400 кораблей ждали своей очереди на проход каналом.

"Корабль вышел целым и у него нет проблем. Мы только обыскали дно и почву Суэцкого канала, и, к счастью, он прочен и не имеет никаких проблем, и корабли пройдут через него сегодня", - сказал Адмирал Усама Раби, глава управления Суэцкого канала.

Напомним, что транзит Суэцким каналом около недели был перекрыт мощным 400-метровым контейнеровозом Ever Given, который шел из китайского города Шэньчжэнь в Роттердам. 23 марта во время прохождения по Суэцкому каналу судно потеряло управление и село на мель в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.

Контейнеровоз удалось сдвинуть с мели только утром 29 марта.

Ранее сегодня президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил о разрешении кризиса в Суэцком канале.

Через Суэцкий канал проходит около 10% всей морской торговли. Альтернативный маршрут - вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Он где-то на две недели дольше и поэтому гораздо дороже.

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