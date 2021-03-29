В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшие

В результате аварии погибли два человека и еще двое пострадали.

Сегодня, 29 марта, в Святошинском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли два человека и еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла около 16:00 на Новоирпенской трассе. Водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Его госпитализировала "скорая".

Водитель микроавтобуса также получил телесные повреждения.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей ДТП. После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее на Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.