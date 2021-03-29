В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшие
В результате аварии погибли два человека и еще двое пострадали.
Сегодня, 29 марта, в Святошинском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли два человека и еще двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Авария произошла около 16:00 на Новоирпенской трассе. Водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Его госпитализировала "скорая".
Водитель микроавтобуса также получил телесные повреждения.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей ДТП. После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.
Напомним, ранее на Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.